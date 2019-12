Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite e o prefeito de Caxias do Sul discutem projeto do novo aeroporto da Serra

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Prefeito Daniel Guerra (E) apresentou detalhes do projeto ao governador Leite Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta segunda-feira (09), no Palácio Piratini, o prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra. A pauta do encontro foi a construção do Aeroporto Regional da Serra. Na semana passada, o SAC (secretário nacional de Aviação Civil) do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, assinou o Termo de Compromisso que dará início às obras, formalizando o repasse de R$ 200 milhões.

“Acompanhei o processo e vejo com muita clareza que o projeto foi levado adiante pela obstinação desta gestão [do prefeito de Caxias do Sul]. O aeroporto tem grande importância, não só para a cidade e para a região, mas para todo o Estado”, disse o governador. A expectativa é de que no circule 1 milhão de passageiros por ano e gere 2,7 mil empregos, diretos e indiretos.

O prefeito de Caxias do Sul trouxe detalhes e demandas a respeito da obra. O secretário de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, acompanhou o encontro.

