Governo busca se equilibrar no fio

O presidente Michel Temer enfrenta hoje o primeiro teste para conferir o desgaste provocado com as delações da Odebrecht. O Senado concluirá a votação da Proposta de Emenda Constitucional do Teto de Gastos Públicos.

O texto obteve aprovação em 1º turno, a 29 de novembro, com 61 votos a 14. Se houver pequena expansão dos votos contrários, a oposição já se dará por satisfeita.

IDENTIFICADOS

Aod Cunha foi quem indicou Leonardo Busatto para a Secretaria Municipal da Fazenda. Os dois participaram na mesma época de curso sobre Economia em Washington, a convite da Embaixada dos Estados Unidos, e passaram a compartilhar das mesmas ideias.

PERFIL TÉCNICO

Leonardo Busatto formou-se na Faculdade de Economia da UFRGS em 2005. Ingressou na Secretaria do Planejamento e depois, em novo concurso público, passou para a Fazenda. Não tem filiação partidária e seu irmão-gêmeo, Carlos Ernesto, é juiz do Trabalho.

OLHO CLÍNICO

Uma das credenciais do futuro secretário municipal da Saúde, Erno Harzheim, foi ter escolhido como tema para o doutorado, em 2002, a situação da saúde pública na Zona Sul de Porto Alegre. Fez a defesa da tese na Universidade de Alicante, Espanha. Outra foi ter criado o Telesaúde RS.

GIRO DE 180 GRAUS

Em 1991, Harzheim ingressou na Faculdade de Direito da UFRGS, mas um ano depois fez novo vestibular para cursar Medicina. Uma de suas convicções é de que os hospitais passarão a ter menos pacientes quando o Programa de Atenção Primária da Saúde funcionar como planeja. Foi criador do Telesaúde RS, que põe em linha direta médicos dos postos com especialistas durante o atendimento de pacientes.

MARCHA LENTA

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa acumula 44 projetos para análise. O governo, porém, não tem interesse no andamento, porque alguns implicarão em mais despesas. Semana passada não houve número suficiente de integrantes para as votações. A oposição forçará hoje a participação mínima de sete deputados.

EXEMPLO

Nada mais confortável do que seguir um grande líder: o prefeito de Barreiras, cidade do Oeste da Bahia, distante 860 quilômetros de Salvador, não vai cumprir decisão liminar que determina o seu afastamento do cargo. Antônio Moreira usa como argumento o senador Renan Calheiros que se recusou a assinar comunicação do Supremo Tribunal Federal para deixar o cargo.

HÁ 50 ANOS

A 13 de dezembro de 1966, contrariando posição da bancada no Senado, Comissão Diretora Nacional do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) decidiu que o partido participaria da elaboração da nova Constituição Federal. A tentativa inicial era impedir a aprovação do projeto do governo militar. Depois, lutar por emendas que tornassem mais liberal o texto.

RÁPIDAS

* Com o ingresso de Jairo Jorge no PDT, o candidato do PT ao governo do Estado será Miguel Rossetto.

* Vereadora Mônica Leal escolhida ontem para liderança da bancada do PP na Câmara Municipal.

* A pesquisa Datafolha demonstra que basta não falar para assumir a liderança da corrida presidencial.

* Tancredo Neves dizia: “Crise política se resolve em 10 minutos. Mas crise econômica…”

