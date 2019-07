Durante esta semana, o governo deve anunciar a liberação de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor ainda não está fechado, mas a previsão da equipe econômica é de que a medida resulte em uma injeção de R$30 bilhões na economia. A liberação valerá para os trabalhadores com contas ativas ou inativas.

Em 2016, na gestão do ex-presidente Michel Temer, o governo também liberou os saques em contas inativas.

