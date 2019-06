Aproveitando a vinda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, para a posse da presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) na quinta-feira (27/6), representantes do governo gaúcho apresentaram o programa RS Seguro e discutiram, principalmente, possíveis soluções para o sistema penitenciário gaúcho.

