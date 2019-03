Governo do estado lançará programa de parceria com iniciativas privadas na segunda

Nesta segunda-feira (25), às 10h, o governador Eduardo Leite vai lançar um programa de desestatização de ativos e investimentos em diversas áreas, da infraestrutura à cultura. O evento vai acontecer no Palácio Piratini. Segundo o governo, o projeto está focado “na melhoria da qualidade dos serviços prestados à população”.

Intitulado de “RS Parcerias”, o projeto envolve tanto concessões quanto parcerias público-privadas (PPPs) com a iniciativa privada. Durante a apresentação, serão detalhadas as primeiras propostas do programa, que contemplam a concessão das rodovias RSC-287 e ERS-324, da Estação Rodoviária de Porto Alegre e do Zoológico de Sapucaia do Sul.