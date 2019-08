Governo e Badesul liberam financiamento de R$ 54,8 milhões para 20 municípios

Uma boa notícia para o estado do Rio Grande do Sul veio diretamente da Expointer. O governo do Estado, por meio do Badesul – Agência de Fomento, assinou um contrato de financiamento no valor de R$ 58,4 milhões, beneficiando 851.927 pessoas. Nesta quinta-feira (29), o governador, Eduardo Leite, anunciou que os recursos serão destinados a obras de infraestrutura urbana e rural, pavimentação, aquisição de máquinas, equipamentos rodoviários, centro administrativo, equipamentos, viaturas, material bélico e infraestrutura para o policiamento integrado, entre outros.

Para o governador, é imprescindível que os municípios ofereçam boa qualidade de vida aos moradores. “Sei como é difícil manter as contas de uma prefeitura em dia. Parabenizo os prefeitos aqui presentes – se estão contratando financiamentos, é porque comprovaram capacidade fiscal, algo que só se faz com boa gestão. Por isso, são merecedores de respeito e de admiração”, disse Leite.

Os municípios de Canoas, Farroupilha e Guaíba foram contemplados com a maior fatia. Canoas receberá R$ 17 milhões por meio dos programas Cidades Mais Seguras, Prodetur e +Turismo.RS. Guaíba e Farroupilha, por sua vez, ficarão com R$ 7 milhões cada.

Entre 2015 e 2019, o programa financiou mais de R$ 402,2 milhões para que 246 municípios investissem em projetos sociais e estruturais nas mais diversas regiões do Estado, a fim de proporcionar melhor qualidade de vida para população.