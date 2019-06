Governo gaúcho promoverá debates com a sociedade no Palácio Piratini

A Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul lançará o projeto Palácio Aberto. A iniciativa terá diversas edições nas quais reunirá a sociedade para debater temas relevantes dentro da sede do governo, o Palácio Piratini. A primeira edição acontecerá na última semana de junho, com data ainda a confirmar e o tema violência contra a mulher. A secretária da pasta, Tânia Moreira, foi quem divulgou ao O Sul as informações, comentando ainda o trabalho que está desenvolvendo.

Para a secretária da pasta, Tânia Moreira, é essencial que o executivo estadual se aproxime do cidadão e esse é um dos objetivos desse projeto e de toda a gestão atual. Além disso, ela destaca que regionalizar os conteúdos trabalhados pela secretaria também é um ponto importante, inclusive, para facilitar o interesse e a compreensão da comunidade junto ao governo.

A gestão de Eduardo Leite completa cinco meses no poder e a comunicação teve “saldo positivo” até o momento, conforma Tânia Moreira. De acordo com ela, são pontos-chave para uma boa articulação do setor o desenvolvimento de iniciativas interessantes e, principalmente, a escolha de uma equipe qualificada. E isso foi conquistado, afirma Tânia.

Campanha do Agasalho

Além do Palácio Aberto, outra iniciativa que tem sido bastante trabalhada é a Campanha do Agasalho. A edição de 2019 está sendo bastante reforçada pela pasta em diversos meios de comunicação. As peças infantis são as mais requisitadas e devem ser doadas limpas e em bom estado.

Para quem quiser doar, confira os pontos de coleta:

• Central de Doações do Estado (Av. Borges de Medeiros, 1.501 – bairro Praia de Belas, Porto Alegre)

• Todos os quartéis da Brigada Militar

• Todos os quartéis do Corpo de Bombeiros

• Coordenadorias Regionais da Defesa Civil: Caxias do Sul, Frederico Westphalen, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana

• Todas as prefeituras

• Supermercados Zaffari

• Farmácias São João

• Unidades do Sesc

Deixe seu comentário: