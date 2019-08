Governo rejeita ajuda de US$20 milhões do G7 para Amazônia

Na noite desta segunda-feira (26), o Palácio do Planalto confirmou que o governo de Jair Bolsonaro rejeitou a oferta de US$ 20 milhões (aproximadamente R$ 83 milhões) dos países do G7 (grupo dos países ricos) para auxiliar no combate às queimadas na Amazônia.

O anúncio da oferta de dinheiro foi feito pelo presidente francês, Emmanuel Macron, que tem antagonizado com Bolsonaro na crise diplomática aberta com a onda de incêndios na Amazônia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não participou da reunião em que os líderes do G7 trataram da oferta, mas Macron disse que o norte-americano apoiava a iniciativa.

Mesmo rejeitando a ajuda oferecida na cúpula do G7, o Brasil aceitou a oferta de outros países. Chile e Equador já disponibilizaram aviões e especialistas em combate a incêndios; Israel e Estados Unidos também ofereceram ajuda, mas o governo diz que ainda estão quantificando esse auxílio.

