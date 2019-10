Grande mancha de óleo é retirada do mar antes de atingir praia pernambucana

Uma mancha de óleo com três metros de diâmetro foi avistada em alto-mar entre o litoral de Alagoas e Pernambuco durante sobrevoo de helicóptero realizado por órgãos ambientais na manhã desta quinta-feira (17).

O governo pernambucano detectou que o material se deslocava para o Estado e conseguiu coletar grande parte do óleo antes de o material chegar à areia da praia de São José da Coroa Grande, litoral sul de Pernambuco.

Um plano emergencial com instalação de boias de contenção foi ativado. Pouco mais de uma tonelada de óleo foi recolhido no mar.

O local atingido faz parte da área de preservação ambiental Costa dos Corais. As praias de Pernambuco foram poluídas pelo material no início de setembro. Desde então, não havia novos registros no Estado.

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), afirmou que é fundamental que o governo federal descubra a origem do problema para que novas contaminações não voltem a acontecer.

“A estratégia montada obteve bons resultados. Conseguimos localizar a maior parte das manchas antes de elas atingirem a faixa de areia e foi recolhida pouco mais de uma tonelada do material”, explicou.

Nesta quarta-feira (16), uma grande mancha chegou até Japaratinga, litoral norte de Alagoas.

O material também afetou a cidade de Porto de Pedras. No local, há um projeto de proteção de algumas espécies de peixe-boi.

Na manhã desta quinta-feira, o óleo atingiu as praias de Ondina e a região do Farol da Barra, em Salvador, no limite da entrada da baía de Todos-os-Santos.

Pequenas pelotas do material foram identificadas nas duas praias, que ficam em regiões de grande interesse turístico e junto a um dos principais circuitos do Carnaval.

Em todo o Nordeste, há ao menos 178 locais e 72 municípios em nove Estados atingidos. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.