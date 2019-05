Grávida, Claudia Leitte mostra “antes e depois” da barriga

A cantora Claudia Leitte, compartilhou um “antes e depois” da sua barriga em seu Instagram. Grávida de sete meses, ela brincou na legenda: “Depois do almoço x antes, ok! Vim pela tag #maedemeninoemenina #MãesQueSePassam em alta! E em inglês tb #momofboysandgirl #MaeDe3#2meninose1menina e #9Cachorros #parideiradeprimeira #prenha #MãeDe4 #PqEuNãoPercoAPiada #exóticaPorémMeiga #MãesQueFazemOusadiaMesmo e #ShallowNow”, escreveu.

Nos comentários, uma seguidora fez uma observação inusitada sobre a flora intestinal da cantora ao usar a hashtag #nempareceque, seguida de um emoji de cocô. A cantora respondeu e descartou qualquer problema quando o assunto é fazer o “número 2”: “Na gravidez, vou te contar, sou uma artista de verdade! #OdeioPrisãodeVentre.

Mãe de dois meninos, desta vez, Claudinha vai ter uma princesinha em casa. A pequena vai se chamar Bela. A novidade foi contada pela artista, ao vivo, no Domingão do Faustão, quando a cantora estava no terceiro mês de gestação. Os três filhos da loira são frutos da união com Márcio Pedreira, com quem é casada desde 2007.

