Grávida? Maiara e Fernando Zor intrigam fãs ao postar foto suspeita

Se o objetivo era deixar todos intrigados, Ferdando Zor e Maiara conseguiram. No Instagram, o cantor postou uma foto com a namorada, onde ela aparece com a mão na barriga. Gravidez? Os fãs ficaram curiosos.

Na legenda, o músico escreveu. “Aprenda uma coisa: por mais que você mostre, prove e argumente, não faz diferença. As pessoas só enxergam o que querem enxergar.. EU SÓ ENXERGO VOCÊ”, dizia. A namorada retribuiu a mensagem nos comentários: “Não adianta vir com essas legendas… Vc sabe que eu sempre vou te amar mais! Te amo”, escreveu.

Os fãs especularam uma possível gravidez. “Quase desmaiei com essa foto com a mão na barriga”, disse uma. “Já achei que iam anunciar a gravidez”, acrescentou outra. “Vocês querem matar a gente, porque se for esse o objetivo, vocês estão conseguindo”, escreveu um terceiro.

Até o momento, a sertaneja e o namorado não comentaram as mensagens e as especulações.

