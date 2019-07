Grazi Massafera elogia atual mulher de Cauã Reymond: “Mulher de coração bom”

Em entrevista ao Globo, a atriz Graziela Massafera contou um pouco sobre sua vida pessoal e sua carreira profissional. Atualmente, interpreta Paloma, uma costureira batalhadora que se vira para sustentar três filhos (“tá cheio de mulher assim, que resolve tudo, no Brasil”). É um universo que ela conhece bem. Sua mãe é costureira e virou chefe de família quando separou-se do pai da atriz. Ela tinha apenas 9 anos.

A atriz disse que sua personagem Paloma a fez refletir sobre a morte.Na trama, sua personagem tem poucos meses de vida. Contudo, não passa de um erro médico, pois teve os exames trocados com o de outro paciente. “Mais do que medo da minha, tenho medo da morte dos outros, de perder quem eu amo — diz. — Porque se a gente vai, foi. Claro que tenho uma filha Sofia, de 7 anos, fruto do relacionamento com Cauã Reymond) e não quero deixá-la, mas tenho mais medo de perdê-la”. A atriz também falou sobre a relação que mantém com seu ex Cauã Reymond. “A gente não se fala todo dia, mas de tempos em tempos alinhamos o discurso. Sempre encontramos o caminho do afeto, que beneficia ela, a nossa prioridade”, pontua a atriz.

Além disso, a Grazi mostra que não há rivalidade com a atual mulher de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb, contou na entrevista que não tem problemas deixar a filha com a madrasta. “Mari é maravilhosa, luminosa, uma menina de coração bom. É muito importante saber que milha filha está bem”, afirmou ela.

