Grêmio aguarda apresentação de David Braz para junho

Está prevista para o final de junho a apresentação de David Braz, novo reforço para a zaga do Grêmio. Em entrevista coletiva após a vitória sobre Atlético-MG, o vice de futebol do tricolor, Duda Kroeff, anunciou que o zagueiro deve chegar depois do fim da temporada na Turquia.

Conforme o dirigente gremista, Braz pediu alguns dias de férias antes de se apresentar em Porto Alegre. O defensor também passará por exames médicos antes de ser anunciado oficialmente. “Como está terminando agora a temporada no futebol turco, ele pediu alguns dias de férias com a esposa. Ele deve se apresentar dia 20 e poucos de junho.”

O zagueiro, que pertencia ao Santos, chega ao Grêmio para um contrato de dois anos. Em contrapartida, o atacante Marinho, envolvido na negociação, se transferiu para a equipe santista em definitivo. Na negociação para a vinda do defensor em troca da ida do atacante, o tricolor ainda vai receber uma quantia em torno de R$ 6 milhões. O peixe pagará este valor em seis parcelas.

Aos 31 anos, David tem em seu currículo passagens por Palmeiras, clube que o revelou, Flamengo, Vitória e Santos, onde teve grande destaque durante suas duas passagens, sendo na última, por quatros defendendo a zaga santista. Na Turquia desde agosto do ano passado, soma 29 jogos e dois gols marcados.

Ainda, durante a entrevista, Duda afirmou que o clube está satisfeito com zagueiros com a chegada de Braz. A boa estreia do jovem Rodriguez também faz com que clube também deixe momentaneamente, o mercado de transferência em busca de um defensor.“No momento não, estamos satisfeitos assim.”

Vale lembrar que, antes da contratação de David Braz, outros nomes estiveram na pauta do clube: Gil, Alexander Barboza e Luan Peres.

Grêmio bate o Internacional e se isola na liderança do Estadual Sub-20

No sábado, em clássico disputado no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Grêmio bateu o Internacional pelo placar de 2 a 1. O jogo foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Estadual Sub-20 e os gols gremistas foram anotados por Elias e Hernandes.

A partida começou equilibrada, com as duas equipes disputando muito a posse de bola. O Grêmio não conseguia fazer fluir melhor o seu toque de bola, enquanto que o time adversário procurava adiantar a marcação e encurtar o campo. Na única chance mais clara da partida, o time visitante conseguiu acertar uma bola no travessão.

No segundo tempo, o panorama da partida se modificou, com o Tricolor fazendo seu jogo mais técnico e de rápida troca de passes ser colocado em prática para envolver o rival. Aos 5 minutos, em cobrança de bola parada lateral pela esquerda, Rildo colocou fechado na área. Na corrida, Elias apareceu entre os defensores para desviar de cabeça e abrir o placar: 1 a 0.

O Grêmio aproveitou o bom momento e manteve a postura. Aos 11 minutos, após boa jogada de Fabio na extrema direita, ele passou por dois marcadores e cruzou para trás. Hernanes concluiu para a defesa do arqueiro. No rebote, em chute firme, alto, estufou as redes do Internacional e fez 2 a 0.

O adversário conseguiu descontar após chute que bateu na zaga e sobrou limpa para Guilherme Pato concluir para o gol, aos 20 minutos.

Com este resultado o Grêmio aumentou a vantagem na liderança da competição somando 24 pontos em 10 partidas, já que ainda tem uma partida a menos em relação aos adversários.

Gurias Gremistas goleiam o Fluminense no Brasileiro A2

Também no sábado as Gurias Gremistas golearam o Fluminense por 5 a 0 e conquistaram a classificação às quartas de final do Campeonato Brasileiro A2. A partida, válida pelo jogo de volta das oitavas, aconteceu no Vieirão, em Gravataí, e teve “show” da torcida tricolor, que empurrou as Gurias durante todo o tempo de jogo. Os gols foram marcados por Bicê, Karina (2), Tchula e Andressinha.

Com esse resultado, as Gurias estão classificadas para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A2 e enfrentam na próxima fase as vencedoras do confronto entre América-MG e Bahia Lusaca. Os jogos acontecerão em julho, após a Copa do Mundo Feminina. Se avançarem às semifinais, elas conquistam o acesso à A1.

