Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Foto: (Mailson Santana/Fluminense)

Depois de anunciar de Victor Ferraz, o Grêmio está próximo de oficializar sua segunda contratação para 2020. O nome da vez é Caio Henrique, lateral-esquerdo que atou pelo Fluminense nesta temporada. O tricolor ainda aguarda o término do contrato de empréstimo do jogador com time carioca, junto ao Atlético de Madrid, que tem dos direitos do atleta.

Com a contratação encaminhada de Caio Henrique, a direção vai em busca de reforços para o sistema defensivo e ofensivo. O clube ainda observa no mercado mais três contratações: um goleiro, um meia-atacante e um centroavante.

Entre os nomes especulados está o nome de Raphael Veiga, meia do Palmeiras, que já foi elogiado pelo executivo de futebol do Klauss Câmara, em entrevista à Rádio Grenal. “É um atleta com potencial, que tem possibilidade de ser avaliado numa equipe como o Grêmio. Nesta semana teremos alguma definição a quais atletas a gente vai efetivamente”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

