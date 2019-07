Grêmio chega a acordo com Athlético-PR e terá área exclusiva para torcedores na Arena da Baixada

*Valéria Possamai

Torcedores gremistas terão área exclusiva na Arena da Baixada, para o jogo pelas semifinais da Copa do Brasil. Mediante acordo entre Grêmio e Athletico-PR, intermediado pelo Departamento do Torcedor (DTG) do clube gaúcho, foi permitido a reserva de um espaço para os tricolores. O mesmo valerá para a torcida do Furacão, na Arena.

A ação do Grêmio ocorre por conta da restrição de espaço para vistantes da Arena da Baixada, que só permite torcida única, mediante acordo com o Ministério Público local. Com o acordo entre as partes, os torcedores gremistas terão espaço exclusivo para o jogo que ocorre no dia 4 de setembro.

De acordo com o informe do Grêmio, mais informações sobre o serviço da partida serão divulgados em breve.

A decisão da semifinais entre os times inicia na Arena, no dia 14 de agosto. A definição da vaga ocorre no dia 4 de setembro, em Curitiba.

Foto:(Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: