Grêmio chega a acordo com Fluminense e anúncio de Luciano pode ocorrer ainda nesta quinta-feira

*Valéria Possamai

Em meio ao início da disputa das oitavas de final da Copa Libertadores, o Grêmio pode anunciar mais um reforço para a temporada ainda nesta quinta-feira. Grêmio e Fluminense, clube ao qual está emprestado Luciano, chegaram a acordo e o atacante irá disputar o restante da temporada com a camisa tricolor. A informação é da Rádio Grenal.

De acordo com as informações apuradas, Atlético-MG, que também está na disputa pelo jogador, chegou ao limite. Abrindo assim, o caminho para que o clube gaúcho finalizasse a negociação. Em entrevista recente à Rádio Grenal, o presidente Romildo Bolzan afirmou que pequenos detalhes separam o Grêmio do acerto para a vinda de Luciano.

Vale lembrar ainda que, o próprio jogador ligou para o dirigente gremista à Klauss Câmara, que pretendia atuar pelo clube tricolor. O contrato de empréstimo com o Fluminense era válido até 30 de junho de 2021, junto ao Leganés, da Espanha, detém os direitos econômicos.

No Rio de Janeiro desde 2018, Luciano é o artilheiro do time na temporada. São 15 gols marcados em 31 partidas disputadas.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

