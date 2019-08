Grêmio e Atalanta avançam em conversas e discutem valores por Luan

*Valéria Possamai

O Atalanta, da Itália, avançou nas negociações para ter o atacante Luan. O clube já está em contato com o Grêmio e já negocia os valores em uma possível transação. A informação é do repórter da Rádio Grenal, Diogo Rossi.

Conforme apurado, as cifras pedidas pelo empresário giram em torno de € 15 milhões de euros. Contudo, os italianos tentam negociar o valor via um representante europeu, para então chegar ao valor de € 12 milhões de euros.

Nos bastidores, a possibilidade de concretização da negociação é tratada com “empolgação”.

Vale lembrar que, no último sábado, representantes do Atalanta estiveram na Arena para observar o camisa 7 in loco. O time, que disputará a Liga dos Campeões, observa reforços e com a janela aberta até o dia 2 de setembro, esse pode ser o novo caminho do jogador gremista.

Luan tem tem contrato com o clube até o final de 2020. A multa estipulada está em torno de € 18 milhões de euros.

