Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Renato Portaluppi pediu a direção do Grêmio mais uma chance ao jogador Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Edilson está próximo de voltar a vestir a camisa do Grêmio. O clube tricolor já possui acerto com o lateral-direito, que agora busca sua rescisão com o Cruzeiro, onde atua desde 2018. O jogador irá viajar nos próximos dias para Minas Gerais para tratar da situação.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, a contratação do jogador, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo tricolor, foi uma solicitação do técnico Renato Portaluppi, que pediu para a direção uma nova chance ao lateral.

Por conta dos altos vencimentos, a saída do jogador é praticamente certa do Cruzeiro, que vive problemas em sua situação financeira. Não houve ainda um debate sobre o tempo do novo contrato com o Grêmio, mas Edilson já deu aval para reduzir o salário, além de aceitar cláusulas de produtividade.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

