Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Duda Kroeff e dos diretores Alberto Guerra e Deco Nascimento deixam a pasta do clube Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Por meio de comunicado em seu site, o Grêmio oficializou, nesta quarta-feira, a saída do vice-presidente de futebol Duda Kroeff e dos diretores Alberto Guerra e Deco Nascimento do departamento de futebol do clube. Conforme já noticiado pelo Portal O Sul, a pasta do clube passará por reformulação em 2020.

De acordo com o informe, os dirigentes deixam o departamento por iniciativa própria. Vale lembrar que, Duda já vinha indicando a saída das questões ligadas ao futebol por conta de “cansaço”. No entanto, por ser vice-presidente eleito, Kroeff permanece no Conselho de Administração.

Em nota, o Grêmio agradeceu pela dedicação exemplar e pelos servições prestados. O tricolor também informou que o presidente Romildo Bolzar Jr assume, de forma interina, as questões relativas ao departamento de futebol. O núcleo ainda conta com o executivo Klauss Câmara para tratar das renovações e contratações.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

