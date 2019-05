Grêmio vai ganhando do Juventude pelas oitavas da Copa do Brasil; veja como foi o primeiro tempo

Na noite desta quarta-feira (29), Grêmio e Juventude decidem quem passa para as quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor vai ganhando por 1 a 0. Só a vitória importa para ambos os times gaúchos, já que empataram jogo de ida, em Caxias do Sul. A partida de hoje acontece desde às 21h30, na Arena Tricolor, em Porto Alegre.

Para o lugar de Alisson, lesionado, nem Thaciano, nem Pepê: Vico foi a escolha do técnico gremista Renato Portaluppi. Outro destaque da escalação do Tricolor é Vizeu na titularidade do comando do ataque. Rodriguez segue ao lado de Geromel na zaga, com Michel de volante. No Juventude, a condição física de Dalberto era dúvida, mas ele está em campo. John Lennon segue com dores no músculo posterior da coxa e desfalca o time do Ju.

O jogo começou muito disputado. Já na metade do primeiro tempo, o Grêmio chegava bastante, mas não finalizava bem. A inexperiência de Vico fez com que ele deixasse de fazer o gol em mais de uma oportunidade, durante os minutos iniciais. Aos 14, Jean Pyerre fez um belo passe de calcanhar para o lateral, que perdeu o tempo da bola e não conseguiu abrir o placar para o Tricolor.

O time da casa seguia atacando e, aos 20 minutos, Jean Pyerre decidiu arriscar de fora da área, mas o goleiro do Juventude, Marcelo Carné, pegou. Um minuto depois, lance duvidoso de mão na bola fez com que o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães acionasse o VAR: pênalti para o Grêmio e cartão amarelo para João Paulo. Jean Pyerre é quem foi para a cobrança e o goleiro pegou. Seguiu o 0 a 0 na Arena.

Quando o relógio marcava os 30 minutos, Geromel cometeu falta na entrada da área pela direita e a equipe visitante trouxe perigo para a meta de Paulo Victor. Após a cobrança, a bola ficou na área, mas o goleiro gremista salvou na primeira tentativa e, no rebote, Geromel tirou. Aos 39, Felipe Vizeu mostrou seu papel como titular no time de Portaluppi. Juninho Capixaba cruzou pela direita e Vizeu marcou de cabeça. 1 a 0 para o Tricolor!

A equipe gremista continuou atacando. Os últimos minutos da etapa inicial foram de chegadas do tricolor e contra-ataques do time de Caxias. Depois dos cinco de acréscimos dados pela arbitragem, terminou assim o primeiro tempo: Grêmio 1, Juventude 0.

