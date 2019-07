Greve de funcionários do Hospital Nossa Senhora das Graças é adiada até sexta-feira 

Durante assembleia realizada na manhã desta quarta-feira (17), funcionários do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), vinculados ao contrato 64, votaram para adiar a greve até sexta (19). A decisão foi motivada pelas novidades propostas em audiência de mediação nesta terça (16), na qual ficou prometido o repasse para a área da saúde do valor do duodécimo. Este valor será utilizado em conjunto com a antecipação dos valores contratuais repassados pelo município para a administração do HNSG. Somados, estes valores serão suficientes para quitar em parte os recursos devidos aos trabalhadores e pagar as rescisórias.

Com o adiamento, a greve fica suspensa até quinta-feira (18), podendo voltar na sexta caso as negociações não avancem.

Entenda a situação

A ABC e a Associação São Miguel são, respectivamente, mantenedora e administradora do Hospital Nossa Senhora das Graças, de 32 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 8 farmácias e 3 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Entretanto, os contratos para gestão do hospital e das unidades de saúde, nas quais podem ocorrer as mais de 300 demissões, são diferentes. Por esse motivo, o hospital não deve ser afetado.

No caso das unidades de saúde vigora o Contrato 64, que terá fim no dia 31 de julho, podendo acarretar no desligamento de mais de 300 trabalhadores sem o pagamento das rescisórias. É válido lembrar que é de conhecimento do sindicato e dos trabalhadores que não há dinheiro em caixa para quitação dos direitos.

