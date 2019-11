Música Grupo de Cordas da Orquestra Sinfônica de Gramado é atração no final de semana do Natal Luz

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

O Grupo com 15 músicos é composto por violinos, violas, violoncelos e baixos, além de piano e percussão da Orquestra Sinfônica Foto: Cleiton Thiele Foto: Cleiton Thiele

A programação do 34º Natal Luz de Gramado prossegue com grandes atrações. Os espetáculos gratuitos têm recebido um enorme público. No final de semana acontece a apresentação do Grupo de Cordas da Orquestra Sinfônica de Gramado.

O Grupo com 15 músicos é composto por violinos, violas, violoncelos e baixos, além de piano e percussão da Orquestra Sinfônica. A Regência é de Júlio César Wagner. No repertório, música brasileira, tangos, temas de filmes e músicas natalinas. O Grupo de Cordas sobe ao palco da Rua Coberta, sábado, às 19 horas. O show é uma das atrações gratuitas do Natal Luz.

Confira a programação do final de semana:

Dia 29 de novembro – sexta feira

16 horas – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

17 horas – Trupe de Natal – Vila de Natal.

17h30 – Coral En’Cantos – Rua Coberta.

19 horas – Swing and Bells – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais .

21 horas – A Lenda do Bosque de Natal – ExpoGramado.

Dia 30 de novembro – sábado

16 horas – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

17 horas – Trupe de Natal – Vila de Natal.

19 horas – Grupo de Cordas da Orquestra Sinfônica de Gramado – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais.

21 horas – Illumination – Lago Joaquina Rita Bier.

21 horas – Pianistas de Bagé – Sociedade Recreio Gramadense.

Dia 1º de dezembro – domingo

16 horas – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

17 horas – Trupe de Natal – Vila de Natal.

17h30 – Deisi Fleck – Rua Coberta.

19 horas – Cinnamon – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais.

21 horas – Desfile A Magia do Noel – ExpoGramado.

Integrando o 34º Natal Luz de Gramado, o “Natal para Todos” com suas inúmeras atrações gratuitas é apresentado pelo Bradesco e Ministério das Cidades e é uma realização da Gramadotur e promoção da Prefeitura de Gramado.

