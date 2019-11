Teatro & Dança “Guia Nada Prático para o amor” abre temporada em dezembro na Sala Álvaro Moreira

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2019

Temporada vai de 5 a 15 de dezembro. Foto: Andréa Prestes/Divulgação Temporada vai de 5 a 15 de dezembro. (Foto: Andréa Prestes/Divulgação) Foto: Andréa Prestes/Divulgação

A temporada 2019 do monólogo “Guia Nada Prático para o amor”, vai de 5 a 15 de dezembro, de quinta a domingo, sempre às 20h, na Sala Sala Álvaro Moreyra. (av. Érico Veríssimo, 307, Porto Alegre). Escrita e interpretada por Cristina Fernández, a peça é recheada de experiências transformadas em um espetáculo musical onde ela canta e conta sua trajetória em busca do amor ideal desde a adolescência até os tempos atuais. Os ingressos custam R$40 (inteira) e R$20 (meia – estudantes, professores, idosos, classe artística, pessoas de baixa renda e servidores públicos) e podem ser adquiridos por este link.

O roteiro da peça, que apresenta 11 canções autorais, revela distintas emoções quando o assunto é amar. “É um espetáculo que questiona a forma como somos ensinados a lidar com o amor e os relacionamentos e como essas crenças afetam nossas vidas”, revela a cantora e atriz. “No ano passado fiz duas apresentações e senti que o público recebeu com muito entusiasmo a proposta, por isso volto este ano com uma temporada mais longa e ainda mais experiências para compartilhar”.

Cristina Fernández é gaúcha, nascida em Porto Alegre, iniciou seus estudos de canto na adolescência, seguida pela formação em teatro (TEPA), pelas vivências musicais mais diversas durante os nove anos em que residiu em Barcelona (Espanha) – onde também estudou como bolsista na escola Taller de Musics BCN –, e pela licenciatura em música (IPA). Atualmente atua como docente em música e dedica-se ao espetáculo musical de sua autoria Guia Nada Prático para o amor. Cristina foi uma das dez selecionadas no Festival da Canção Aliança Francesa 2019, realizado pela Aliança Francesa Porto Alegre e interpretou a música “Douce France”, de Charles Trenet.

