Hamilton faz a pole na final da FÃ³rmula 1 em Abu Dhabi e terÃ¡ Rosberg em 2Âº no grid

Lewis Hamilton comprovou que é o piloto mais rápido do final de semana e vai largar na frente na prova decisiva da F-1 em Abu Dhabi. Nico Rosberg chegou a pressionar o companheiro na última tentativa, mas acabou ficando três décimos atrás, em segundo. O terceiro na prova, que começa às 11h do domingo, pelo horário de Brasília, será Daniel Ricciardo, da Red Bull.

Foi a 12ª pole do ano para Hamilton, que está a quatro de igualar as 65 que Ayrton Senna fez na carreira. “Ainda faltam quatro para chegar em Ayrton”, lembrou. “Foi estranho chegar aqui neste final de semana pensando que essa será a última vez que vou pilotar esse carro, porque vai saber quando vou ter um carro tão bom. Não teria tantas poles se não fosse pela equipe.”

A Rosberg, por sua vez, restou apenas reconhecer a superioridade do companheiro. “Vim para fazer a pole para vencer a corrida, mas era impossível para eu fazer um tempo como o dele hoje, pois dei meu máximo. Mas amanhã vou tentar batê-lo. Meu carro estava bem equilibrado e fui me sentindo melhor a cada volta na classificação. Achei que tinha feito uma boa volta no final, mas não foi o suficiente.”

Com 12 pontos de vantagem, Rosberg tem grandes chances de conquistar seu primeiro título. O alemão só precisa chegar no pódio para não depender do resultado de Hamilton para levar a taça.

Entre os brasileiros, Felipe Nasr ficou à frente do companheiro Marcus Ericsson pela sétima vez no ano, mas não conseguiu passar da primeira fase da classificação e largará em 19º. Em sua corrida de despedida da Fórmula 1, Felipe Massa vai largar em décimo.

A primeira parte da classificação pegou a Toro Rosso de surpresa: o time teve seus dois pilotos, Carlos Sainz e Daniil Kvyat, eliminados, dando a chance para a Manor, com Pastor Wehrlein, passar para a segunda fase do treino. A Sauber, contudo, não conseguiu aproveitar a brecha e caiu com ambos os carros, com Felipe Nasr em 19º e Marcus Ericsson em 22º e último. Kevin Magnussen, da Renault, e Esteban Ocon, da Manor, também ficaram pelo caminho logo de cara.

No Q2, a surpresa ficou por conta da eliminação de Valtteri Bottas, apenas 11º com a Williams depois de ficar dentro do top 10 em todos os treinos. Fazendo sua última corrida na Fórmula 1, Jenson Button vai largar em 12º. A dupla da Haas, Gutierrez e Grosjean, Palmer e Wehrlein também foram eliminados na segunda parte do treino.

Enquanto isso, Hamilton liderava todas as sessões, mantendo cerca de dois décimos de vantagem para Rosberg, que não tem acompanhado o ritmo do inglês desde que passou a ter a possibilidade matemática de ser campeão mesmo sem precisar vencer mais nenhuma prova, há quatro GPs.

Nas tentativas finais, Rosberg chegou a colocar certa pressão, mas Hamilton foi muito superior no último e mais travado setor e ficou com a pole. Em terceiro com Ricciardo e sexto com Max Verstappen, a Red Bull vai para a corrida com uma estratégia diferente, tendo usado os pneus supermacios no Q2. Com isso, a dupla terá pneus mais resistentes para a primeira parte da prova em relação a todos os demais rivais que ficaram no top 10.

“Tínhamos que tentar algo”, justificou Ricciardo. “Já fizemos isso algumas vezes durante a temporada, porque isso pelo menos nos dá alguma oportunidade de lutar na corrida.”

A Ferrari ficou com a quarta e quinta colocações, com Kimi Raikkonen à frente de Sebastian Vettel. Nico Hulkenberg vai largar em sétimo, à frente do companheiro Sergio Perez. Fernando Alonso e Felipe Massa completam o top 10.

VEJA TEMPOS DA CLASSIFICAÇÃO PARA O GP DE ABU DHABI

1. Lewis Hamilton ING Mercedes-Mercedes 1m 38.755s

2. Nico Rosberg ALE Mercedes-Mercedes 1m 39.058s

3. Daniel Ricciardo AUS Red Bull-TAG Heuer 1m39.589s

4. Kimi Raikkonen FIN Ferrari-Ferrari 1m 39.604s

5. Sebastian Vettel ALE Ferrari-Ferrari 1m 39.661s

6. Max Verstappen HOL Red Bull-TAG Heuer 1m 39.818s

7. Nico Hulkenberg ALE Force India-Mercedes 1m 40.501s

8. Sergio Perez MEX Force India-Mercedes 1m 40.519s

9. Fernando Alonso ESP McLaren-Honda 1m 41.106s

10. Felipe Massa BRA Williams-Mercedes 1m 41.213s

11. Valtteri Bottas FIN Williams-Mercedes 1m 41.084s

12. Jenson Button ING McLaren-Honda 1m 41.272s

13. Esteban Gutierrez MEX Haas-Ferrari 1m 41.480s

14. Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari 1m 41.564s

15. Pascal Wehrlein ALE MRT-Mercedes 1m 41.820s

16. Jolyon Palmer ING Renault-Renault 1m 41.995s

17. Daniil Kvyat RUS Toro Rosso-Ferrari 1m 42.003s

18. Kevin Magnussen DIN Renault-Renault 1m 42.142s

19. Felipe Nasr BRA Sauber-Ferrari 1m 42.247s

20. Esteban Ocon FRA MRT-Mercedes 1m 42.286s

21. Carlos Sainz Jr ESP Toro Rosso-Ferrari 1m 42.393s

22. Marcus Ericsson SUE Sauber-Ferrari 1m 42.637s

