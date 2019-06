“Hoje me sinto mais bonita do que há 20 anos”, diz Carolina Kasting

Carolina Kasting, de 43 anos, está de volta ao Brasil. Depois de morar em Portugal por 10 meses – ela atuou na novela “Viver a Vida” – , a atriz tem se dedicado ao seu canal no YouTube. Nele, ela fala sobre beleza e bem-estar. “Cheguei leve à maturidade. As pessoas costumam me perguntar sempre sobre esses temas. Por meio do canal, compartilho de maneira sincera o meu cotidiano, sem glamourização”, conta ela, que é casada há 20 anos com o ator Mauricio Grecco e mãe de Cora, de 14, e Tom, de 3.

No ar em “Terra Nostra”, de 1999, no canal Viva, Carol se relaciona suavemente com a passagem do tempo. “O preconceito em relação a mulheres mais velhas é real. Essa é, inclusive, uma questão do feminismo. Cabe a nós, mulheres, quebrarmos o paradigma de que precisamos parecer sempre jovens. Hoje, me sinto mais bonita do que há 20 anos. A beleza está relacionada ao que a gente emana”, diz ela, que prepara um monólogo sobre a atriz Liv Ullmann. ”

Ioga para respirar: “Além de trabalhar a respiração, a ioga me proporciona calma. O mais importante para mim é a questão do silêncio e do não pensar. Faz com que eu desacelere.”

Equilíbrio à mesa: “Não sou vegetariana, mas tenho comido cada vez menos carne. Gordura saturada e carboidrato de rápida absorção estão barrados no meu cardápio. E, claro, consumo muitas frutas e legumes.”

Corrida e musculação. “Frequento a academia e corro na esteira, ando de bicicleta e pratico musculação para tonificar os músculos. Precismos quebrar essa ideia de que academia é só para quem quer ficar malhado. Fazer atividade física é fundamental para a saúde.”

Make descomplicada. “Fiz um tutorial com uma make supersimples que teve o maior sucesso. Depois de fazer uma pele leve, com base e corretivo, esfumo os olhos com uma sombra cor de telha e uso um batom cor de boca em tom terroso. Também ensino como modelar o nariz usando a sombra.”

Caminhada com os cachorros. “O compromisso de ter que passear com os meus cachorros me puxou para a rua, além de ter fortalecido a minha relação com eles, o que é muito legal. Aproveito para dar longas caminhadas.”

Faria algum procedimento estético caso precisasse?

“Uso tudo que a tecnologia de ponta permite para o meu rosto”.

Segue alguma dieta?

“Não como fritura, nem doces. Oriento sempre minha filha a olhar o rótulo dos produtos no mercado e, quando tiver mais de três itens que ela não conheça, é melhor não comprar. Tudo tem de ser o mais natural possível para mim.”

Deixe seu comentário: