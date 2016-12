Homem abandona mulher dentro de motel e diz que ela está alucinada

Uma mulher teve um surto dentro de um motel e precisou ser resgatada por uma ambulância. A situação chamou a atenção de funcionários e vizinhos ao estabelecimento que fica em Santos, no litoral de São Paulo. O homem, que entrou no local junto com a mulher, foi embora sozinho e disse aos funcionários do motel que a companheira estava “alucinada” e que não entendia o motivo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal permaneceu dentro do quarto por cerca de 40 minutos. Após esse período, o acompanhante desceu até a recepção para informar que estava indo embora, sozinho, pois a mulher havia se “transformado” sem mais nem menos.

Logo em seguida, os funcionários do local chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ela foi encaminhada para uma clínica, onde foi internada e medicada. Várias viaturas foram mobilizadas para conter o acesso de fúria da cliente do estabelecimento.

Segundo a polícia, não é possível saber o motivo que levou a mulher ter um surto. A jovem se negou a contar o que aconteceu, já que não estava passando bem. Ela prestará depoimento e o caso será investigado pela Delegacia da Mulher. (AG)

