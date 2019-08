Nesta segunda-feira (26), a Polícia Civil realizou uma ação em Viamão, culminando com a prisão de um homem. A ação ocorreu no bairro Jari, onde o indivíduo de 30 anos de idade foi localizado, o qual se encontrava na condição de foragido pela prática do crime de homicídio. Ele também possui acusações por latrocínio e tráfico de drogas, entre outros crimes.

Deixe seu comentário: