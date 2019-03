Um homem jogou o seu veículo contra uma multidão na cidade de Zaoyang, em Hubei, na China, deixando seis mortos nesta sexta-feira (22). O motorista foi morto a tiros pela polícia. Outras sete pessoas ficaram feridas no incidente que aconteceu por volta das 6h no horário local (19h de Brasília, de quinta, 21). Ainda não se sabe o que teria motivado a ação do motorista.