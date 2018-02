Homem morre durante uma colisão frontal envolvendo ônibus e carro em Três de Maio

Um motorista morreu na manhã desta terça-feira (20) durante uma colisão frontal envolvendo ônibus e automóvel na BR 472 em Três de Maio. Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 7h50min, quando um Gol com placas de Três de Maio, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um coletivo da empresa Sulserra.

O motorista do Gol, de 35 anos, morador de Santa Rosa, faleceu no local. Os outros passageiros do ônibus ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O motorista do ônibus teve ferimentos leves.

O trânsito permaneceu lento no local, pois o Gol restou imobilizado sobre a pista. O fato será registrado na Delegacia de Polícia Civil de Três de Maio.

Deixe seu comentário: