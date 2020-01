Polícia Homem que atropelou e matou jovem se apresenta à polícia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

O carro que atropelou as vítimas foi localizado no bairro Partenon Foto: Polícia Civil/Divulgação O carro que atropelou as vítimas foi localizado no bairro Partenon. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

O homem que atropelou e matou a estudante Brenda Gabriele Vargas Carreles, 19 anos, na noite de segunda-feira (13), na avenida Aparício Borges, no bairro Glória, em Porto Alegre, se apresentou à Polícia Civil no fim da tarde de terça-feira (14).

A jovem atravessava a via junto com a mãe, de 42 anos, que também foi atropelada e fraturou as duas pernas. Elas haviam saído de uma escola na região.

Em depoimento, o motorista disse que fugiu do local do acidente sem prestar socorro às vítimas porque se assustou com o choque. A identidade do homem não foi revelada. Ele trabalha como motorista de aplicativo e foi liberado após depor.

O condutor deve ser indiciado por homicídio culposo, com o agravante de ter fugido do local, conforme a Polícia Civil. Ele não tem antecedentes criminais.

O veículo, um Onix prata, foi apreendido em frente a uma residência na rua Rita Barem, no bairro Partenon, na Zona Leste da Capital, na terça-feira (14). O carro pertence a uma locadora.

Voltar Todas de Polícia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário