Há 30 anos, a Constituição do Rio Grande do Sul, com seus 268 artigos, era promulgada. Para comemorar a data, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene, nesta quarta (2), com a presença do governador Eduardo Leite. “É um momento muito importante, de registro do valor dos homens e das mulheres que trabalharam para a elaboração da nossa Constituição”, disse Leite.

