Um alto funcionário do governo de Hong Kong descartou nesta quarta-feira (25) qualquer nova concessão aos manifestantes pró-democracia, um dia antes da primeira reunião de diálogo entre a chefe do Executivo local, Carrie Lam, e representantes da população. As demandas dos manifestantes foram descritas por ele como chantagem flagrante e coerção política.

