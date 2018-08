Neste sábado (11), das 14h às 18h, acontece mais uma edição do Skate no Asilo. O evento, promovido desde 2013 pela Smile Flame, é aguardado com carinho pelos vovôs e vovós que moram no Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, e pelos skatistas gaúchos. A ideia é encurtar a distância entre esses dois universos, promovendo novas conexões e formas de enxergar a sociedade.

Deixe seu comentário: