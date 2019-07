Um grande incêndio atinge a cidade de Siniscola, na ilha da Sardenha, na Itália. O fogo, que começou no domingo (28), fez com que 15 famílias fossem evacuadas, além de matar dezenas de animais silvestres e prejudicar plantações e fazendas, de acordo com a associação Coldiretti. As chamas atingiram a estrada 131, entre Nuoro e Olbia, que ficou totalmente bloqueada pelo fogo e pela fumaça.

