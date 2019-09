Um incêndio em um campo de migrantes superlotado na ilha de Lesbos, na Grécia, deixou ao menos duas pessoas mortas no domingo (29). O fogo ocorreu em meio a um protesto dos refugiados contra as condições do centro de acolhimento. Segundo a agência grega ANA, os mortos são uma criança e uma mulher – suspeita-se que as vítimas sejam mãe e filho. Outras 10 pessoas ficaram feridas.