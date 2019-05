Um incêndio em um edifício comercial de Surat, na Índia, deixou mortos nesta sexta (24). O “The Hindu” diz que 21 pessoas morreram, enquanto o “Times of India” informou 19 e o “India Today”, 20. Ainda segundo o “The Hindu”, as vítimas eram adolescentes com idades entre 15 e 19 anos. Autoridades acreditam que um curto-circuito tenha provocado as chamas.