Notas Mundo Incêndio em fábrica no Sudão deixa mortos e feridos

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Um incêndio em uma fábrica de cerâmica em Cartum, capital do Sudão, matou 23 pessoas e feriu mais de 130, informou o governo local nesta terça-feira (3). O fogo começou depois que um caminhão-tanque de gás explodiu enquanto descarregava no local. O incêndio destruiu completamente a fábrica, disse um comunicado do governo.

