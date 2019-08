Um incêndio em um presídio no leste da Cidade do México matou pelo menos três homens e feriu outros sete nesta quinta-feira (15), informou o governo local em comunicado. Autoridades ainda tentam esclarecer o que causou o incêndio, detectado às 5h25 (horário local, 7h25 em Brasília) em um dormitório na prisão localizada no bairro de Iztapalapa.

