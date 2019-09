A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente, da Polícia Civil de Goiás, vai apurar as causas dos incêndios que atingiram até domingo (29) o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a cerca de 260 quilômetros de Brasília. O fogo atingiu, aproximadamente 3 mil hectares no interior do parque e mais 3,5 mil hectares no entorno da área de proteção ambiental.

