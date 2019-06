Um incêndio, que começou por volta das 17h30min desta sexta-feira (28), atingiu a cobertura do Hospital do Coração, no bairro Vila Mariana, na capital paulista. Não houve feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram nos resfriadores de ar-condicionado, que ficam embaixo do heliponto do prédio. Por volta das 18h20min, o fogo já estava controlado.

