O grande incêndio que começou há dez dias na região do Pantanal em Mato Grosso do Sul já atingiu uma área de 1.200 km2, comparável à da cidade do Rio de Janeiro. A estimativa da destruição foi feita pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O número, porém, já aumentou e tende a crescer porque ainda há focos de incêndio, segundo a Defesa Civil.