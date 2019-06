Incêndios florestais e mortes marcam a mais recente onda de calor na Europa

Nesse sábado, centenas de bombeiros tentavam conter os incêndios florestais na região Sul da França, causados por uma onda de calor sufocante que traz temperaturas recordes para partes da Europa neste mês. Na região de Gard, onde a maior temperatura da história da França foi registrada na sexta-feira (45,9 ºC), dezenas de incêndios queimaram cerca de 600 hectares de terra e destruíram várias casas e veículos, disseram os serviços de emergência.

Mais de 700 bombeiros e dez aeronaves foram mobilizados para combater os incêndios em Gard, localizada no Sul do país. Alguns bombeiros ficaram feridos, mas nenhum machucado grave foi relatado. A imprensa francesa disse que um homem foi preso por iniciar incêndios deliberadamente em um vilarejo local.

O calor extremo deve diminuir neste domingo, mas altas temperaturas ainda estão previstas, com quase 40 ºC. Mais ao Norte, Paris se prepara para ter o seu dia mais quente de calor este ano, com 37ºC. As autoridades da capital mantiveram a proibição de dirigir carros mais antigos para conter a poluição, que pode piorar o calor.

A Organização Meteorológica Mundial disse ser provável que 2019 entre para a História como um dos mais anos mais quentes do mundo, e que o período de 2015 a 2019 fique dentre os cinco anos mais quentes já registrados. ​Ele disse que a onda de calor europeia é “absolutamente consistente” com os extremos ligados ao impacto das emissões de gases do efeito estufa.

O Reino Unido pode experimentar o seu dia mais quente do ano até agora no sábado, com temperaturas que devem chegar aos 35 graus Celsius, de acordo com o Met Office. Pelo quarto dia consecutivo, temperaturas excepcionalmente acima de 43 ºC foram previstas no sábado pela Espanha.

Cerca de 40 das 50 regiões da Espanha foram colocadas sob alerta meteorológico, com sete delas consideradas em risco extremo, informou a agência meteorológica nacional. Na cidade de Girona, o termômetro alcançou a marca recorde de 43,9 ºC na sexta, a temperatura mais alta já registrada da cidade catalã.

Os bombeiros conseguiram conter 90% dos incêndios que devastaram 60 quilômetros quadrados de terras na província de Tarragona, no nordeste do país, informou o governo catalão no sábado. Ao menos duas outras áreas florestais na região central de Toledo ainda estão em chamas.

Mortes na Itália

O calor matou pelo menos três pessoas à medida que as temperaturas subiram no centro e norte da Itália, enquanto os hospitais da capital financeira, Milão, viram um aumento de 35% nas visitas de emergência devido a condições relacionadas ao calor, informou a mídia local.

A demanda por energia na cidade aumentou quando as pessoas ligaram o ar-condicionado, causando blecautes esporádicos em lojas e restaurantes. As temperaturas estão previstas para diminuir nos próximos dias, mas continuarão quentes.

