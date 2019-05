Incentivo à pesquisa e inovação

Para incentivar a pesquisa científica e a inovação tecnológica, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul anunciou o lançamento de quatro editais na segunda-feira (27). O investimento total é de R$ 21 milhões, e 60% do valor é de recursos estadual. As inscrições de propostas para dois editais podem ser feitas a partir de terça-feira (28), quando eles estarão disponíveis.

