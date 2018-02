Indonésia anuncia abertura de mercado para carne bovina

O Ministério da Agricultura da Indonésia anunciou nesta semana a abertura de mercado para a carne bovina brasileira. Com isso, basta aguardar o certificado sanitário e a visita de missão técnica do país asiático ao Brasil no mês de março para a habilitação de plantas. A Indonésia possui cerca de 260 milhões de habitantes e grande necessidade de abastecimento em alimentos.

