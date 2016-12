Inflação para o consumidor registra alta na segunda semana de dezembro

O IPC-S (Índice de Preço ao Consumidor Semanal) apresentou variação de 0,17%, 0,02 ponto percentual acima da taxa registrada na última divulgação nesta segunda semana de dezembro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (16) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Nesta apuração, seis das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Alimentação (0,09% para 0,17%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item frutas, cuja taxa passou de 2,48% para 3,97%.

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: Vestuário (-0,13% para 0,28%), Despesas Diversas (0,38% para 0,78%), Educação, Leitura e Recreação (0,86% para 1,06%), Comunicação (-0,04% para 0,06%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,54% para 0,61%).

Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: roupas (-0,02% para 0,37%), cigarros (0,76% para 1,67%), passagem aérea (21,46% para 27,05%), pacotes de telefonia fixa e internet (-1,17% para -0,33%) e artigos de higiene e cuidado pessoal (0,54% para 0,77%), respectivamente.

Em contrapartida, apenas o grupo Habitação (-0,24% para -0,48%) apresentou decréscimo em sua taxa de variação. Nesta classes de despesa, a maior contribuição partiu do item tarifa de eletricidade residencial, que passou de -2,42% para -4,21%.

O grupo Transportes repetiu a taxa de variação registrada na última apuração, 0,30%. As principais influências em sentido ascendente e descendente partiram dos itens: tarifa de táxi (2,08% para 4,46%) e etanol (2,56% para 1,59%), respectivamente.

