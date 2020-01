Economia Inflação pelo IPC-S recua na última semana de 2019

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Foto: Divulgação

O IPC-S de 31 de dezembro de 2019 variou 0,77%, ficando 0,09 ponto percentual (p.p) abaixo da taxa registrada na última divulgação. Com este resultado, o indicador acumula alta de 4,11% no ano e 4,11% nos últimos 12 meses.

Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Habitação (-0,49% para -0,76%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de -3,43% para -5,32%.

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: Despesas Diversas (3,04% para 1,64%), Educação, Leitura e Recreação (0,47% para 0,09%) e Comunicação (0,29% para 0,16%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: jogo lotérico (20,62% para 10,21%), passagem aérea (7,70% para -1,93%) e pacotes de telefonia fixa e internet (1,40% para 0,92%).

Em contrapartida, os grupos Transportes (0,96% para 1,17%), Vestuário (0,12% para 0,36%), Alimentação (2,52% para 2,56%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,32% para 0,36%) apresentaram avanço em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, vale citar os itens: tarifa de táxi (6,83% para 9,31%), roupas (0,20% para 0,50%), hortaliças e legumes (1,76% para 3,80%) e serviços de cuidados pessoais (0,05% para 0,22%).

A próxima apuração do IPC-S, com dados coletados até o dia 07.01.2020 será divulgado no dia 08.01.2020

