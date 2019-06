O Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul desta quarta-feira (19) abordará o tema “Novo Marketing” no Largo Visconde de Cairú, 17, em Porto Alegre. O evento debaterá as diferentes perspectivas sobre os novos modelos de comunicação, marketing de resultados e avaliações para geração de receitas.

