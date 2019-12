Notas Brasil Inscrição para o Sisu 2020 será entre 21 e 24 de janeiro

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

A edição do primeiro semestre de 2020 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abrirá as inscrições em 21 de janeiro. O cronograma foi divulgado pelo Ministério da Educação nesta quarta-feira (4). O Sisu é o sistema do MEC que reúne centenas de milhares de vagas de graduação em universidades públicas brasileiras. Fim das inscrições: 23h59 de 24 de janeiro.

