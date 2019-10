A Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade) de Porto Alegre receberá nesta quarta-feira as inscrições para castração de cães e gatos machos ou fêmeas na Usav (Unidade de Saúde Animal Victória). Os interessados devem registrar protocolo pelo telefone 156, com limite de três bichos por tutor. Mais informações podem ser conferidas no site da prefeitura.