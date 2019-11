Inscrições para concurso do Tribunal de Justiça do Estado terminam nesta terça-feira

Nesta terça-feira (05), às 16h, se encerra o prazo de inscrições para o concurso de Oficial de Justiça classe O. O concurso é para o provimento de três vagas para o cargo de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para atuação no 2º Grau.

A seleção vale ainda para as vagas que vierem a existir no período de validade do certame, conforme conveniência e limites orçamentários, financeiros e fiscais da administração. O vencimento básico inicial do cargo é de R$ 5.639,73. O concorrente precisa ter, no mínimo, 18 anos e concluído o Ensino Médio.

A taxa de inscrição é de R$ 86,00 e poderá ser paga até 16 de dezembro. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Fundação Getulio Vargas: www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjrs2019. A aplicação da prova objetiva está prevista para o ano que vem, dia 16 de fevereiro.